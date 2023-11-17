Наземна операція в Секторі Гази: в Ізраїлі кажуть, що ЦАХАЛ «досяг усіх цілей»

Ізраїльські військові вже протягом трьох тижнів проводять наземну операцію в Секторі Гази. Зараз ЦАХАЛ нібито діє «у самому центрі міста Газа, завдаючи ударів по всіх цілях», розповів голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, повідомляє видання The Times of Israel.

Він зазначив, що внаслідок наземної операції «було знищено тисячі терористів, включно з високопоставленими членами керівництва «Хамасу».

«Усі цілі, поставлені кабінетом безпеки, досягнуті, і, як сказав прем’єр-міністр, це тільки початок. Ми сповнені рішучості дійти до кінця битви, а кінець битви буде кінцем «Хамасу». Ми не зупинимося доти, доки не буде знищено весь військовий і керівний потенціал «Хамасу» і «Палестинського ісламського джихаду», – запевнив очільник Ради нацбезпеки

Ізраїльські військові продовжують наземну операцію у північній частині Сектора Гази. За повідомленнями, що надходять, вони вже проводять рейди в найбільшому місті, власне Газі. 13 листопада в соцмережах зʼявилися фотографії ізраїльських військових у будівлі законодавчих зборів Гази, які, як і весь сектор, раніше були під контролем «Хамасу».

Міністр оборони Ізраїлю Яов Ґалант також напередодні заявив, що «Хамас» втратив військовий контроль над Сектором Гази, а бойовики угруповання тікають із його північної частини на південь, де наземна операція ще не розпочалася.