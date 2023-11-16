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Ізраїль повідомив про авіаудар по резиденції голови політбюро «Хамасу»

Ісмаїл Ханія, за повідомленнями, перебуває за межами Сектора Гази
Ісмаїл Ханія, за повідомленнями, перебуває за межами Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила про удар минулої ночі з допомогою винищувачів ЦАХАЛ по резиденції голови політбюро угруповання «Хамас» (визнане терористичною організацією у США та країнах ЄС) Ісмаїла Ханії у Секторі Гази.

Даних про постраждалих через удар немає. Сам Ханія, за повідомленнями, перебуває за межами Сектора Гази.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що резиденція Ханії використовувалася як «терористична інфраструктура», що була місцем зустрічей лідерів «Хамасу».

Серед іншого, ізраїльські військові повідомили про захоплення табору Аль-Шаті в західному передмісті Гази, де, за їхніми даними, виявили та знищили схованку «військово-морських сил «Хамасу» із водолазним спорядженням, вибуховими пристроями та зброєю.

Повідомляється, що Ізраїль продовжив свою операцію на території лікарні «Аль-Шифа», яку називають найбільшою у Газі. МОЗ Сектору Гази, підконтрольне «Хамасу», заявило, що ізраїльські бульдозери зруйнували частину одного з входів до лікарні.

Ізраїльське керівництво вважає, що бойовики створили під комплексом «Аль-Шифа» мережу тунелів, і що там розташований командний пункт «Хамас», хоча саме угруповання та співробітники лікарні це заперечують.

За даними агентств ООН, до того, як ізраїльські війська увійшли на територію «Аль-Шифи» в середу, там перебували близько 2300 пацієнтів, медичних співробітників і переміщених осіб. Військові Ізраїлю наполягають, що не мають на меті завдавати шкоди медикам чи цивільним.

Рада безпеки ООН 15 листопада підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі у війни Ізраїлю й «Хамасу». Ізраїль заявив, що вважає такі заходи недоречні, поки не звільнено ізраїльських заручників, а це близько 250 людей.

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