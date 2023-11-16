Ізраїль повідомив про авіаудар по резиденції голови політбюро «Хамасу»

Армія оборони Ізраїлю повідомила про удар минулої ночі з допомогою винищувачів ЦАХАЛ по резиденції голови політбюро угруповання «Хамас» (визнане терористичною організацією у США та країнах ЄС) Ісмаїла Ханії у Секторі Гази.

Даних про постраждалих через удар немає. Сам Ханія, за повідомленнями, перебуває за межами Сектора Гази.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що резиденція Ханії використовувалася як «терористична інфраструктура», що була місцем зустрічей лідерів «Хамасу».

Серед іншого, ізраїльські військові повідомили про захоплення табору Аль-Шаті в західному передмісті Гази, де, за їхніми даними, виявили та знищили схованку «військово-морських сил «Хамасу» із водолазним спорядженням, вибуховими пристроями та зброєю.

Повідомляється, що Ізраїль продовжив свою операцію на території лікарні «Аль-Шифа», яку називають найбільшою у Газі. МОЗ Сектору Гази, підконтрольне «Хамасу», заявило, що ізраїльські бульдозери зруйнували частину одного з входів до лікарні.

Ізраїльське керівництво вважає, що бойовики створили під комплексом «Аль-Шифа» мережу тунелів, і що там розташований командний пункт «Хамас», хоча саме угруповання та співробітники лікарні це заперечують.

За даними агентств ООН, до того, як ізраїльські війська увійшли на територію «Аль-Шифи» в середу, там перебували близько 2300 пацієнтів, медичних співробітників і переміщених осіб. Військові Ізраїлю наполягають, що не мають на меті завдавати шкоди медикам чи цивільним.

Рада безпеки ООН 15 листопада підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі у війни Ізраїлю й «Хамасу». Ізраїль заявив, що вважає такі заходи недоречні, поки не звільнено ізраїльських заручників, а це близько 250 людей.