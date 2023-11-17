Ізраїль оголосив про нову фазу наземної операції в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про взяття під повний контроль західної частини міста Газа і початок наступної фази наземної операції в Секторі, передає Times of Israel.

«Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже рішуче», – сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, не розкриваючи подробиці операції.

Він повідомив, що ізраїльські військові виявили «важливі знахідки» під час обшуку лікарні «Аль-Шифа», але не уточнив, про що йдеться.

Ізраїльське керівництво стверджує, що бойовики створили під комплексом «Аль-Шифа» мережу тунелів, і що там розташований командний пункт «Хамас», хоча саме угруповання та співробітники лікарні це заперечують.

Тим часом повідомляється, що ізраїльські військові в Секторі Гази знайшли тіло ізраїльтянки, яке 7 жовтня викрало угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС.

За словами військових, тіло 65-річної Єгудіт Вайс виявили в одній із будівель поряд із лікарнею «Аль-Шифа». Тіло заручниці перевезли до Ізраїлю. Про причини смерті не повідомляється. Ізраїльські ЗМІ пишуть, що три місяці тому у Вайс діагностували онкологічне захворювання і вона мала пройти променеву терапію.

Жертвами нападу «Хамасу» на південь Ізраїлю стали 1200 людей. У заручниках у Газі перебувають близько 240 людей.