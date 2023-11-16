Ізраїльські військові обшукують лікарню «Аш-Шифа» в Газі – військовий чиновник

Ізраїльські військові обшукують кожну будівлю та кожний поверх лікарні «Аш-Шифа» в Газі, де залишаються сотні пацієнтів і медичного персоналу, заявив 16 листопада агенції Reuters ізраїльський військовий чиновник на умовах анонімності.

«Операція сформована нашим розумінням того, що в комплексі є добре прихована терористична інфраструктура», – сказав чиновник.

Зброю та обладнання «Хамасу» (угруповання визнане США та ЄС тероричтичним) було знайдено в «Аш-Шифі», сказав чиновник, додавши, що «Хамас» наполегливо працював над приховуванням інфраструктури та доказів» у лікарнях Гази. «Хамас» заперечує свою діяльність у медичних установах.

Ізраїльське керівництво вважає, що бойовики створили під комплексом «Аль-Шифа» мережу тунелів, і що там розташований командний пункт «Хамас», хоча саме угруповання та співробітники лікарні це заперечують.

За даними агентств ООН, до того, як ізраїльські війська увійшли на територію «Аль-Шифи» в середу, там перебували близько 2300 пацієнтів, медичних співробітників і переміщених осіб. Військові Ізраїлю наполягають, що не мають на меті завдавати шкоди медикам чи цивільним.

Рада безпеки ООН 15 листопада підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі у війни Ізраїлю й «Хамасу». Ізраїль заявив, що вважає такі заходи недоречні, поки не звільнено ізраїльських заручників, а це близько 250 людей.