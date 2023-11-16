«Один жах не виправдовує інший» – Боррель під час візиту до Ізраїлю

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 16 листопада закликав Ізраїль не дозволяти люті поглинути його у відповідь на атаку екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США).

«Один жах не виправдовує інший», – сказав Боррель, який перебуває зі своїм першим візитом до Ізраїлю після нападу бойовиків 7 жовтня.

Боррель намагався висловити солідарність з Ізраїлем, водночас вказуючи на міжнародне занепокоєння щодо жертв серед палестинського цивільного населення у той час, як ізраїльські сили намагаються знищити екстремістське угруповання в Секторі Гази.

Голова дипломатії ЄС також закликав до «негайного і беззастережного звільнення» заручників, захоплених «Хамасом».

Напередодні Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.

Резолюція вимагає, щоб паузи тривали «достатню кількість днів», щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.