Всесвітня продовольча програма: Сектору Гази загрожує «повсюдний голод»

Всесвітня продовольча програма (WFP) 16 листопада попередила, що Сектор Гази зіткнувся з «повсюдним голодом», коли майже все населення відчайдушно потребує продовольчої допомоги.

«Запасів їжі й води в Газі практично немає, і лише невелика частина необхідного надходить через кордони, – заявила виконавча директорка WFP Сінді Маккейн. – У зв’язку зі швидким наближенням зими, небезпечними і переповненими притулками й відсутністю чистої води цивільним загрожує голод».

Напередодні Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі у війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.

Резолюція вимагає, щоб паузи тривали «достатню кількість днів», щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.