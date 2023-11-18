ЦАХАЛ заявляє про «розширення операції» у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю каже про «розширення операції» в Секторі Гази, а саме, в районах Зейтун міста Газа та в Джабалії, повідомляє The Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що Південне командування «продовжує розширювати свою оперативну діяльність у додаткових районах», і працює над «знищенням терористів і ударами по інфраструктурі «Хамасу».

Ізраїльські військові додали, що 36-а дивізія діє проти батальйону «Хамасу» в районі Зейтун на околицях міста Газа, а 162-га дивізія тим часом діє на околицях Джабалії.

Обидва райони вважаються опорними пунктами «Хамасу», уточнили ізраїльські військові.

Армія оборони Ізраїлю також зазначила, що інженерні сили, піхота і танки разом із авіаційною підтримкою зіткнулися з кількома бойовиками «Хамасу», які «навмисно діють у цивільних районах і намагаються атакувати війська за допомогою протитанкових ракет і вибухових пристроїв».

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.