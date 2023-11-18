Армія Ізраїлю заперечила повідомлення про евакуацію лікарні у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечила повідомлення про евакуацію лікарні «Аль-Шифа» у Секторі Гази, як про це раніше повідомили окремі джерела з твердженнями про те, що ізраїльські військові дали персоналу та пацієнтам годину на евакуацію з будівлі.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що на прохання керівництва лікарні військові нададуть можливість охочим евакуюватися на південь Сектору безпечним маршрутом. «Медичний персонал залишиться в лікарні для надання допомоги пацієнтам, які не можуть евакуюватися», – заявили ізраїльські військові.

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль відмовився від пропозиції палестинського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі, тимчасово припинити вогонь в обмін на 50 заручників.

Ізраїльська влада стверджує, що у разі звільнення більшої кількості заручників готова виявити гнучкість у переговорах з «Хамас» та надати більше днів для перемир’я. Влада готова обговорити умови угоди, згідно з якою буде звільнено 70-80 заручників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Хамас» попередньо погодився на обмін 50 ізраїльських жінок та дітей на палестинських жінок та підлітків, які утримуються в ізраїльських в’язницях, паузу у бойових діях та розширення гуманітарної допомоги для Сектору Гази. Ізраїль проти обміну, коли розлучаються цілі сім’ї, які перебувають у заручниках.

За останніми даними, у заручниках у «Хамас» перебувають близько 240 осіб, захоплених під час атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня.