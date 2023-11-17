У МКС повідомили, що п’ять держав попросили суд розслідувати ситуацію на палестинських територіях

Прокурор Міжнародного кримінального суду заявив 17 листопада, що отримав спільний запит п’яти країн щодо розслідування ситуації на палестинських територіях.

Прокурор Карім Хан повідомив, що запит надійшов від ПАР, Бангладеш, Болівії, Коморських островів і Джибуті.

За словами прокурора, МКС уже розслідує ситуацію на палестинських територіях у зв’язку з можливими злочинами, скоєними від 13 червня 2014 року.

У жовтні Хан заявив, що його офіс має юрисдикцію як щодо атак бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) на Ізраїль, так і стосовно будь-яких злочинів, скоєних у рамках відповіді Ізраїлю на атаку, включаючи бомбардування в Секторі Гази.

Оскільки розслідування вже ведеться, запит п’яти країн матиме обмежене практичне значення, повідомляє агентство Reuters.

У своїй заяві офіс прокурора зазначив, що він «зібрав значний обсяг інформації й доказів».

Ізраїль не є членом суду і не визнає його юрисдикцію.

МКС може проводити розслідування щодо громадян держав, які не є членами суду, за певних обставин, у тому числі коли злочини, ймовірно, вчинені на території держав-членів.

Будучи судом останньої інстанції, МКС здійснює судове переслідування осіб за можливу злочинну поведінку, коли 124 держави-члени не хочуть або не можуть здійснювати переслідування самостійно.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.