Боррель каже про початок евакуації родичів працівників ЄС із Гази

Перша група членів родин працівників Європейського Союзу змогла залишити Сектор Гази, повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Перша група з 19 осіб – родичі співробітників ЄС – залишила сектор Гази», - написав він.

Боррель також подякував президенту Ізраїлю Іцхаку Герцоґу, очільнику МЗС Елі Коену та міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за їхню підтримку у здійсненні евакуації та їхні постійні зусилля, щоб дозволити решті місцевого персоналу Євросоюзу та їхнім родинам незабаром перетнути кордон.

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Хамас» попередньо погодився на обмін 50 ізраїльських жінок та дітей на палестинських жінок та підлітків, які утримуються в ізраїльських в’язницях, паузу у бойових діях та розширення гуманітарної допомоги для Сектору Гази. Ізраїль проти обміну, коли розлучаються цілі сім’ї, які перебувають у заручниках.

За останніми даними, у заручниках у «Хамас» перебувають близько 240 осіб, захоплених під час атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня.