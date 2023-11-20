Південна Африка прийме саміт БРІКС щодо війни Ізраїлю та «Хамасу»

Південно-Африканська Республіка 21 листопада проведе віртуальний саміт групи країн БРІКС, щоб обговорити війну Ізраїлю та «Хамасу» (угруповання, визнане США та ЄС терористичним), повідомили 20 листопада Преторія та Москва, інформує AFP.

Група БРІКС, названа за першими літерами Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки (англійською – South Africa) — це група великих економік, що розвиваються, які прагнуть змінити світовий порядок під проводом США та Заходу.

У вівторок «Надзвичайну спільну зустріч щодо ситуації на Близькому Сході в Газі» проведе президент Південної Африки Сиріл Рамафоса. Лідери Саудівської Аравії, Аргентини, Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають приєднатися до групи БРІКС у січні 2024 року, також візьмуть участь у зустрічі.

Серед учасників буде і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, йдеться в заяві президента Південної Африки. Він додав, що всі пʼять глав держав БРІКС приєднаються до віртуального саміту, після чого очікується спільна заява, зокрема щодо Гази.

Південна Африка вже давно активно підтримує палестинську справу, владна партія Африканський національний конгрес (АНК) часто пов’язує це з власною боротьбою проти апартеїду. Минулого тижня АНК заявив, що підтримає парламентське подання про зупинення дипломатичних відносин із Ізраїлем, доки він не погодиться на припинення вогню в Газі.

17 листопада Південна Африка приєдналася до чотирьох інших країн, які закликали до розслідування міжнародним кримінальним судом війни Ізраїлю та «Хамасу».

Китай історично прихильно ставився до палестинців і підтримував рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту з дотриманням принципу створення двох держав. Пекін закликав до негайного припинення вогню з початку війни минулого місяця.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у розпалюванні напруженості на Близькому Сході та розкритикував Ізраїль за його поведінку в конфлікті.

За даними ізраїльських офіційних осіб, у Газі точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно мирних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоровʼя стверджує, що в Секторі Газа близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.