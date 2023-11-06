Загиблому майору Частякову подарували «ящик із гранатами всередині» – міністр Клименко

Смерть помічника головнокомандувача ЗСУ, майора Геннадія Частякова, спричинив подарунок від одного з колег на день народження, повідомив увечері 6 листопада міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу», – повідомив міністр Клименко про обставини трагедії.

За його словами, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок.

«В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії», – додав очільник МВС, закликавши не поширювати неофіційну інформацію.

Раніше поліція повідомила, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син був тяжко травмований.

Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив факт гибелі військовослужбовця, який був його помічником.

«Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто», – йдеться у повідомленні.

Залужний повідомив, що 6 листопада «за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков».