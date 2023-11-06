«Не час для святкувань»: Зеленський розповів про проблеми в Силах оборони

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зусилля державних структур мають бути зосереджені на розвʼязанні проблем військових, «без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше». Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 6 листопада.

«Усі ми бачимо, як люди вимагають спрямувати бюджетні ресурси не на бруківку та ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба… Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками – здобутками для України», – сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив на проблемах, про які говорять самі військові.

«Усі ми чуємо, що треба змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися», – наголосив глава держави.

Переведення в ЗСУ та інших складових Сил оборони відбувається не на підставі самого лише бажання військовослужбовця, а й рішення його командира. Якщо командир вважає, що цей військовослужбовець має тут виконувати обов’язки, і без нього підрозділ функціонувати на повну силу не зможе, він має право не відпустити цього військовослужбовця.