Прокуратура: загибель Частякова розслідують за двома статтями

У кримінальній справі про загибель помічника головнокомандувача Збройних сил Геннадія Частякова здійснює процесуальне керівництво Київська спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону – про це пресслужба прокуратури повідомила 7 листопада.

За повідомленням, наразі слідство встановило, що загиблий 6 листопада святкував день народження і приніс додому подарунки від колег. Серед них був ящик із шістьма гранатами «західного зразка з маркуванням Д5».

«Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух. 39-річний майор ЗСУ загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Спецпрокуратура повідомляє, що 13-річного сина загиблого госпіталізували з тяжкими пораненнями, 11-річна донька також зазнала незначних тілесних ушкоджень.

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Правоохоронці вилучили на місці події ще п’ять подібних гранат. Також два таких боєприпаси вилучили в колеги Частякова, який подарував йому гранати.

«На даний час встановлюються причини та обставини події, тривають допити очевидців та свідків, готується проведення комплексу експертиз», – додає пресслужба.

Кримінальну справу відкрили за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Напередодні ввчері в Нацполіції повідомили, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув військовослужбовець.

Інформацію про загибель помічника підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. «В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині», – написав він.