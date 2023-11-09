HIMARS вдарив по базі армії РФ Скадовську? Що про це відомо

Удар по базі російської армії: деталі

Удар по окупованому Скадовську: серед високопоставлених офіцерів є загиблі, повідомляють медіа. За цією інформацією, удар завдали із системи залпового вогню HIMARS. Окупанти заявили про ракетний обстріл міста. Деякі російські пабліки писали про удар по базі армії РФ.

Які деталі ?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Чому у ВР не пускають журналістів?

У парламенті не змогли показати документ, чому закрили доступ журналістів на ВР: розслідування провів журналіст проєкту «Схеми» Сергій Андрушко.

Урядовий квартал і ВР закриті для журналістів від початку повномасштабного вторгнення. У парламенті є лише камери державного телеканалу. «Схеми» перевірили, чим займаються народні депутати України під час війни.

Чи планують депутати відкривати парламент для журналістів?

Марафон, Арестович та зустріч у Зеленського?

Чи не час закривати загальнонаціональний інформаційний марафон? Чи можуть закрити в Україні телеграм і навіщо запрошують на зустріч до президента представників телеграм-каналів?

Чи займається СБУ Арестовичем? Чи є розбіжності між Зеленським та Залужним? Про це і не лише відповідає радник керівника ОП Михайло Подоляк.