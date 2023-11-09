У Севастополі чули потужний вибух, Развожаєв каже про знищення «повітряної цілі»

В окупованому Севастополі вдень 9 листопада було чути потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах, інформує кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.



За повідомленням, у центральній частині міста було чути сирени машин швидкої допомоги.



Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські сили ППО нібито збили «над морем на зовнішньому рейді повітряну ціль». При цьому сигнал повітряної тривоги у місті не лунав.



Редакція не може перевірити заяву окупаційної влади міста.