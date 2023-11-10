ГУР: два російські катери були атаковані й уражені під час удару по Криму вночі

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив Радіо Свобода (в ефірі Свобода.Ранок), що українські сили пошкодили два російські катери в окупованому Криму під час нічного удару. Він також назвав тип зброї, якою вдарили по катерах.

«Так, ця інформація відповідає дійсності. Успішна операція ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки і оборони. І два десантні катери ушкоджено. Ця операція буде продовжуватися. Ми зазвичай не коментуємо засоби ураження, але оскільки найближчим часом буде оприлюднена офіційна інформація, з якої можна зробити висновки, що мова йде про морські дрони», – сказав представник ГУР.

Юсов уточнив, що катери, які пошкодили українські сили, були новими зразками російської техніки.

«Катери використовувалися для перенесення різноманітного важливового обладнання. І тепер вони цю функцію виконувати не будуть. Це нові зразки катерів. Відносно нова російська техніка і ураження цих плавзасобів, звичайно, становить для ворога серйозні проблеми, враховуючи всі попередні втрати ЧФ РФ», – зазначив представник ГУР.

В окупованому Криму в ніч на 10 листопада лунали вибухи. Місцевий телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомив про «приліт» у Чорноморську.

Як йшлося в повідомленні, там «рятувальники розбирають завали казарми, по якій був приліт», «і водолази розпочали роботу в морі, схоже, катери теж потрапили під удар».

Водночас Міноборони Росії стверджувало, що над півостровом нібито збили два українські безпілотники.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».