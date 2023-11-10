Суд у РФ засудив політв’язня з Криму Олега Приходька до ще 4,5 років ув’язнення – ЗМІ

Проукраїнському активісту, політв’язню з Криму Олегу Приходьку, засудженому російською владою на п’ять років нібито за підготовку терактів, суд у РФ додав ще чотири з половиною роки ув’язнення за двома новими звинуваченнями. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на доньку кримчанина Наталю Швецову.

Згідно з повідомленням, російський суд додав до терміну Приходька звинувачення у «виправданні тероризму» та «публічні заклики до розв’язання агресивної війни». Повідомляється, що Приходько брав участь у судовому засіданні по відеозв’язку з в’язниці, відомої як «Володимирський централ».

«Його «мурижили» чотири години, він там з шостої години був. Йому штучно створювали проблеми у спілкуванні. Тобто постійно заважали, постійно забігали, заважали йому спілкуватися з адвокатом. Адже він ще й глухий, розумієте. Загалом суд відбувся і зараз йому винесли вирок: додали статей... Зараз йому впаяли 4,5 роки суворого утримання», – цитує дочку Приходька «Суспільне».

Читайте також: Проти ув’язненого кримчанина Приходька порушили ще дві кримінальні справи

3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Приходьку. Його засудили до 5 років ув’язнення.

Олега Приходька затримали співробітники ФСБ у Криму у жовтні 2019 року. Правозахисники вважають, що приводом для цього стала його проукраїнська позиція: Приходько відкрито виступав проти анексії Криму та вивісив на своєму будинку у Саках державний прапор України.

Російська ФСБ звинуватила його у підготовці до теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Приходько заперечує обвинувачення на свою адресу.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через арешт кримчанина. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Приходька політичним в’язнем.