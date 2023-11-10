Україною шириться повітряна тривога. Повітряні сили попередили про запущені силами РФ ударні БПЛА

Значна частина території України станом на вечір 10 листопада охоплена повітряною тривогою.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян просять перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

За даними Генштабу ЗСУ, російські обстріли продовжились і впродовж доби, було завдано одного ракетного, 46 авіаційних ударів та 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.