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Вечірній удар Росії по Одещині: троє поранених, 96-річну жінку дістали з-під завалів – ОВА

Ілюстраційне фото. Наслідки атаку російського дрона в Ізмаїлі, Одеська область, жовтень 2023 року
Ілюстраційне фото. Наслідки атаку російського дрона в Ізмаїлі, Одеська область, жовтень 2023 року

В ході вечірнього удару російської армії по Одещині 10 листопада зафіксували два влучання в Одеському районі – про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, постраждали троє людей.

«96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу», – написав Кіпер у своєму Телеграмі.

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Ще двоє людей 72 і 73 років зазнали легких травм, їм надали допомогу на місці.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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