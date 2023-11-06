Через російську атаку по Одесі пошкоджені 20 багатоквартирних будинків – МВС

Внаслідок російської атаки по Одесі пошкоджені 20 багатоквартирних будинків, повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Одеська область: ворог вдарив по Одесі близько 21 вечора. Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура. Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу», – написав міністр.

За його даними, також через обстріл виникли пожежі у двох будівлях, а в селі Усатове пошкоджено приватний будинок.

У ніч на 6 листопада російські війська атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, Одесу атакували ракетами «Іскандер-М», «Онікс» та кількома групами «шахедів», є пошкодження. За її словами, 15 ударних дронів сили ППО збили. Через російську атаку в Одесі поранені 8 людей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.