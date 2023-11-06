Місцева влада: кількість постраждалих через нічну атаку РФ по Одесі зросла

Кількість постраждалих через нічну атаку російських військ по Одесі зросла до 8 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Раніше повідомлялося про п’ятьох поранених.

«Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний», – написав він у телеграмі.

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У ніч на 6 листопада російські війська атакували південні регіони різними типами ракет та ударними дронами. Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, Одесу атакували ракетами «Іскандер-М», «Онікс» та кількома групами «шахедів», є пошкодження та постраждалі. За її словами, 15 ударних дронів сили ППО збили.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.