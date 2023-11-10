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Міноборони РФ заявило про нічну атаку БПЛА у Смоленській та Московській областях

Графіті у Москві з картою Росії та деякими її символами (фото ілюстративне)
Графіті у Москві з картою Росії та деякими її символами (фото ілюстративне)

Міністерство оборони РФ повідомило в ніч на 11 листопада про атаку безпілотників у двох російських регіонах.

Згідно з повідомленням російського відомства у Telegram, вночі була здійснена спроба атакувати об’єкти у Смоленській та Московській областях. Стверджується, що БПЛА перехоплені силами ППО. А відповідальність за атаку російська сторона покладає на Україну.

Реакції з боку України на такі повідомлення немає.

Водночас у мережі користувачі поширюють численні фото і відео (Радіо Свобода не може перевірити їхню автентичність – ред.) про нібито пожежу на території Тамбовського порохового заводу у Котовську та звуки вибухів у Коломні Московської області в районі Конструкторському бюро машинобудування. Підтвердити чи спростувати ці повідомлення немає можливості.

Москва часто звинувачує Україну у причетності до вибухів і пожеж на своїй території. Київ офіційно це не коментує.

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