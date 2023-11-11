Вночі армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами: збито 19 «шахедів» – Повітряні сили

У ніч проти 11 листопада сили РФ влаштували «комбіновану» повітряну атаку території України, силами протиповітряної оборони збито 19 «шахедів», повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Відомо, що тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала до 3 години ночі 11 листопада. За цей час, за даними Повітряних сил ЗСУ, «противник атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів». Зокрема сили РФ застосували:

31 ударний безпілотник «Shahed-136/131» із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та мис Чауда – окупований Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – із акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 «Онікс» – із окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – із Бєлгородської області РФ.

Також у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що більшість ударних БПЛА російські військові спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці повідомив, що ймовірно сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ.

Раніше, станомн на вечір 10 листопада, значна частина території України була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян закликали перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.