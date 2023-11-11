Ігнат підтвердив, що сили РФ запустили балістику по Києву, спрацювала ППО

Зранку в Києві 11 листопада пролунали вибухи, які були пов’язані з роботою протиповітряної оборони. Сили РФ випустили в сторону столиці балістику, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці», – зазначив він.

Ігнат додав, що інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування «Центр».

Речник також пояснив, що у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів, «оскільки сили РФ застосували балістику».

«Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, «Іскандер-М», «Кинджал», – пояснив Ігнат.

Він припустив, що «окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій – поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей».

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці повідомив, що, ймовірно, сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ.

Раніше, станом на вечір 10 листопада, значна частина території України була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян закликали перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.