За добу відбулось 87 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують вести штурмові дії на південь від Бахмута на Донеччині та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці в суботу, 11 листопада.

За даними військових, протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень.

«Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що на Бахмутському напрямку українські військові відбили 16 атак сили РФ поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У свою чергу, «Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», зазначили в Генштабі.

«На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога», – уточнили українські військові.

Також відомо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

«Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.