Росія: у Красноярську родичам мобілізованих не дозволили пікет, пославшись на COVID-19

Мерія російського Красноярська відмовила родичам мобілізованих у проведенні акції протесту. Міська влада послалася на обмеження у зв’язку з COVID-19. Організаторів попередили про відповідальність за вихід на мітинг без погодження і запропонували провести захід, коли губернатор краю Михайло Котюков зніме обмеження.

Мітинг планували провести на площі перед театром опери і балету у Красноярську 19 листопада, пише проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії. У заявці було вказано до 30 учасників. Зазначається, що, попри обмеження, пов’язані з коронавірусною інфекцією, у Красноярську відбуваються масові заходи: наприклад, тижнем раніше у місті відзначали день народної єдності.

У Росії дружини мобілізованих регулярно проводять акції в соцмережах і знімають відеозвернення з вимогою повернути їхніх чоловіків додому чи поліпшити умови їхньої служби.

7 листопада близько 20 жінок вийшли на мітинг у центрі Москви. Вони приєдналися до узгодженої з владою акції партії КПРФ, але розгорнули свої плакати з написами «Мобілізованим пора додому» і «Ні безстроковій мобілізації». За кілька хвилин учасниць оточили поліцейські, проте до затримань справа не дійшла.

Після цієї акції родички мобілізованих з інших міст об’єдналися у групи, щоби вийти на мітинги по всій країні 19 листопада. У списку вже 29 регіонів він постійно поповнюється, повідомляє правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».

Влада Челябінська, як зазначається, вже переконала ініціативну групу відкласти протестний мітинг, пообіцявши, зокрема, зустріч із військкомами.

8 листопада президент Росії Володимир Путін на зустрічі з російськими блогерами і співробітниками ЗМІ, які пишуть про війну РФ проти України, заявив, що добровольці й контрактники, які беруть участь у бойових діях на території України, не повернуться додому до їх завершення – незалежно від того, на якій термін вони укладали договори з Міноборони Росії або коли були мобілізовані.