У ISW зробили припущення, як Путін буде використовувати війну у своїй президентській кампанії

Російський президент Володимир Путін у своїй передвиборчій компанії уникатиме теми війни, це може збільшити подальші інформаційні витрати Москви щодо війни в Україні, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).



«Проте занепокоєння в Кремлі та «Єдиної Росії» щодо внутрішньої підтримки війни не свідчить про те, що домінування партії «Єдина Росія» чи Путіна в російській політиці стикається з закономірною загрозою на майбутніх президентських виборах. Ця підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову Путіна налаштувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні», – йдеться у звіті.



Напередодні видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, повідомило, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу. За даними видання, президентська кампанія має на меті зобразити Путіна як лідера, який зробив Росію «острівком спокою». Джерело Meduza також повідомляло, що кампанія обговорюватиме війну в Україні лише за умови «дуже серйозного [російського] успіху» на фронті, а не продовження «позиційної війни».



Повідомляється, що Путін готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця.

Читайте також: Путін може залишитись президентом РФ до 2030 року – ЗМІ



У ISW зауважують, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» також усвідомила, що використання війни в Україні у своїх виборчих кампаніях напередодні виборів до Держдуми у вересні 2023 року було неефективним і контрпродуктивним.

Путін уперше став президентом у 2000 році і залишається ним уже чотири терміни (з перервою на 2008-2012 рр). Балотуватися на п’ятий термін йому дозволяють ухвалені за ініціативою самого Путіна поправки до Конституції. Як зазначає Reuters, вже зараз Путін править країною довше, ніж будь-хто за останні сто років, за винятком Йосипа Сталіна.