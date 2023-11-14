Облаштовують логістику до зими – Гуменюк про дії російських сил на лівобережжі Херсонщини

Через наближення зими російські сили на окупованому лівобережжі Херсонщини намагаються облаштувати для себе логістику, повідомила в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Довготривалий час ми бачимо маневри силами та засобами. Очевидно, що вони намагаються облаштувати для себе логістику через наближення зимових погодних умов. Тому що дійсно похолодання приходить, штормова погода трималася довгий час. Вони намагаються закріпитися на тих позиціях, на яких зараз є. Намагаються облаштуватися там, де більш-менш комфортно. Оскільки вони готувалися давно, що Сили оборони будуть якісь дії проводити у напрямку Лівого берега. І тоді будували мінно-вибухові загородження ще по урізу води. Потім був підрив Каховської ГЕС, змиття всіх цих огороджень. І відповідно вони працюють проти самих окупантів, тому що вони продовжують підриватися на тих мінах, які вода розкидали по великій території», – каже вона.

За словами Гуменюк, російські сили знають, що другий та третій ешелон їхньої оборони облаштований міцно, закріплені залізо-бетонними конструкціями.

«За інстинктом самозбереження вони тяжіють до другого рубежу, де буде більш-менш комфортно перезимувати і закріпитися. Поки що вони змушені під тиском власного військово-політичного керівництва триматися на тих позиціях, які облаштовані нашвидкуруч. Намагалися відійти від води великої, щось там десь накопали, якось закріпилися. Але всі ці позиції нам відомі і ми по них працюємо вогнем. Це контрбатарейна боротьба», – додає Гуменюк.

Як зазначає Гуменюк, ознак створення наступальних угруповань сил РФ на Лівобережжі немає.

13 листопада російські державні інформагенції ТАСС і «РИА Новости» повідомили з посиланням на міністерство оборони РФ про «перегрупування» російських сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, але невдовзі заявили, що це повідомлення «анульоване». У ЗСУ назвали це «інформаційними вкидами» російських ЗМІ та «елементами ведення бойових дій». В американському Інституті вивчення війни припустили, що може йтися про інформаційну операцію з боку Москви.