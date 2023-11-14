Навіщо в РФ повідомили про відхід з Херсонщини? Дубінському дали 60 діб

Написали і «анулювали»: це інформоперація Росії?

Російське Міноборони через державні російські медіа повідомило, що робить «перегрупування на більш вигідні позиції» на схід від Дніпра на Херсонщині. Раніше такими повідомленнями російські війська анонсували свій вихід з правобережжя Херсонщини та з Харківщини. Проте за кілька хвилин це повідомлення з агенцій назвали «анульованим».

Що це означає? Чи дійсно російські сили хочуть відходити чи це інформаційна операція, як кажуть в українському Центрі нацспротиву.

Спецоперації ГУР у Маріуполі чи партизани?

В окупованому Маріуполі за кілька днів вбили трьох працівників окупаційної поліції та одного представника російської ФСБ – пише радник міського голови – Петро Андрющенко. Чому загинули окупанти? Що відбувається в окупованому Маріуполі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Дубінський у СІЗО

Державне бюро розслідувань повідомило, що суд взяв під варту народного депутата Олександра Дубінського, якому вчора було повідомлено про підозру у державній зраді.

«ДБР у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями генерального штабу ЗС РФ та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України. За рішенням суду, депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми», – йдеться в повідомленні.

Евакуйовані із Сектора Гази?

В Одесу привезли громадян України, яких евакуювали із Сектора Гази. Майже 50 переважно жінок і дітей. Вони розказали нашій кореспондентці Катерині Банковій: як народжували дітей під обстрілами і виживали без їжі і води.

Чому не всіх членів родини вдалося вивезти, так як це – повернутися з однієї війни в іншу?