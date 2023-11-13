«Ситуація складна, контрольована»: Залужний про Авдіївський, Куп’янський та Мар’їнський напрямки

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Чарльзом Брауном – про це він повідомив 13 листопада.

Зокрема, розмова стосувалася обстановки на фронті.

«Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці», – заявив Залужний.

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Він додав, що сторони обговорили плани на зиму та нагальні потреби ЗСУ – передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та безпілотники.

«Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором», – додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 листопада закликав Європейський союз посилити військову допомогу Україні.

Генеральний штаб ЗСУ увечері 13 листопада повідомив про відбиття 15 атак на Мар’їнському напрямку, шести на Куп’янському та восьми – на Авдіївському.