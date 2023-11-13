Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На півдні ППО збила 5 розвідувальних безпілотників – Повітряні сили ЗСУ

У понеділок, 13 листопада, українська протиповітряна оборона збила п’ять російських розвідувальних дронів-камікадзе
У понеділок, 13 листопада, українська протиповітряна оборона збила п’ять російських розвідувальних дронів-камікадзе

У понеділок, 13 листопада, українська протиповітряна оборона (ППО) збила п’ять російських розвідувальних дронів-камікадзе на південному напрямку, поповідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, за даним українських військових, були збиті такі дрони:

  • «Мерлін-ВР» – 3;
  • «Орлан-10» – 2.

Зазначається, що чотири дрони збили в Херсонській області, ще один – в Миколаївській області.

У 2022 році російські військові почали масовані обстріли української енергетичної та іншої важливої інфраструктури 10 жовтня. Через деякий час, приблизно в листопаді 2022 року, це спричинило суттєві проблеми в енергетиці. Зрештою були запроваджені графіки відключення електрики, які зберігалися до початку весни.

Після цього Україна продовжила отримувати від партнерів і союзників різні системи протиповітряної оборони, які на певному етапі дозволили збивати ті російські ракети, проти яких раніше українська ППО засобів не мала. Упродовж останніх місяців сили РФ змінили тактику повітряної війни, значно більше використовуючи дрони замість ракет.

Ексклюзивні кадри з Авдіївки: воєнкорам Радіо Свобода вдалося потрапити в місто під час атак армії РФ
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ексклюзивні кадри з Авдіївки: воєнкорам Радіо Свобода вдалося потрапити в місто під час атак армії РФ

Біля Авдіївки не вщухають бої – російські війська продовжують спроби оточити місто.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG