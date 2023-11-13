Барабаш розповів, скільки жителів Авдіївки загинуло від початку повномасштабної війни

У місті Авдіївка на Донеччині після 24 лютого 2022 року загинуло 154 мирних жителя, серед них одна дитина, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтерв’ю «Укрінформу».

«Від початку повномасштабного вторгнення підтверджена кількість людей, які залишаються під завалами. Ми поки що не подаємо їх як загиблих, бо тіл ще немає. Відомо, що під завалами перебувають шестеро людей, двоє з них – ще з травня», – зазначив Барабаш.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.