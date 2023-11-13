Війська РФ здійснили масований артобстріл Авдіївки – влада

Російські війська вранці атакували Авдіїівку на Донеччині, повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив.

На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу — в зоні ураження район Авдіївського коксохімічного заводу», – повідомив Мороз у Telegram.

Чи є постраждалі, посадовець не уточнив. Водночас раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що напередодні Авдіївка потрапила під авіаудар військ РФ.

«За підтримки авіації окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат», – повідомили у Генштабі.

Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.