Авдіївка: Росія розпочала штурм коксохіму?

У ніч проти 9 листопада проєкт DeepState повідомив про просування армії Росії біля Степового на північний захід від Авдіївки.
«Ворог наступав одразу на двох ділянках. Сьогодні противнику таки вдалося вчепитися за кілька СП-шок (спостережних пунктів – ред.) на західній стороні залізниці», – написали аналітики.
Проте, за їхніми даними, ситуація на полі бою є дуже динамічною, і деякі позиції в районі Степового все ще можуть переходити з рук у руки. Росія, за оцінками DeepState, бере кількістю особового складу.
Судячи з карти проєкту, загарбники впритул підійшли до території Авдіївського коксохіму – де-факто це північно-західна околиця міста.
Також 200-метровий терикон, який є панівною висотою поблизу заводу, позначений як окупована Росією територія. Це означає, що російська армія могла взяти під вогневий контроль територію АКХЗ та під'їзди до неї.
Раніше, 7 листопада, голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш повідомив про евакуацію останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. За його словами, Росія поставила собі за мету захопити територію заводу – і лише погода, а саме дощі, заважає розпочати їй нову хвилю масштабних атак.
Головні питання випуску:
Чи зможе Росія швидко захопити Авдіївський коксохім, маючи контроль над териконом на північ від нього?
У разі захоплення заводу – що це дасть агресору?
І чи можуть успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра відволікти Росію від Донбасу?