Сили оборони відбили 15 атак Росії на Мар’їнському напрямку за добу – Генштаб

На фронті протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 13 листопада.

Обстановка на півночі суттєво не змінювалася, російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках.

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Російські війська вели штурмові дії на Куп’янському напрямку, де ЗСУ відбили шість атак, та на Лиманському напрямку, поблизу Новоєгорівки. На Бахмутському напрямку – біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки – українські війська відбили 11 атак.

«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак… На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак», – йдеться в зведенні.

Командування також заявляє про «безуспішні штурмові дії» російських військ на Шахтарському та Запорізькому напрямках.

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«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – повідомляє Генштаб.

Штаб звітує про вісім авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і техніки і ще один удар по російському зенітно-ракетному комплексу. Також ракетні війська завдали низки ударів по російських військах, техніці та засобу протиповітряної оборони.