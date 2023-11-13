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Сили оборони відбили 15 атак Росії на Мар’їнському напрямку за добу – Генштаб

Ілюстраційне фото: українські військові біля Мар’їнки, травень 2023 року
Ілюстраційне фото: українські військові біля Мар’їнки, травень 2023 року

На фронті протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 13 листопада.

Обстановка на півночі суттєво не змінювалася, російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках.

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Російські війська вели штурмові дії на Куп’янському напрямку, де ЗСУ відбили шість атак, та на Лиманському напрямку, поблизу Новоєгорівки. На Бахмутському напрямку – біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки – українські війська відбили 11 атак.

«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак… На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак», – йдеться в зведенні.

Командування також заявляє про «безуспішні штурмові дії» російських військ на Шахтарському та Запорізькому напрямках.

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«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – повідомляє Генштаб.

Штаб звітує про вісім авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ і техніки і ще один удар по російському зенітно-ракетному комплексу. Також ракетні війська завдали низки ударів по російських військах, техніці та засобу протиповітряної оборони.

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