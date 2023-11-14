Війська РФ уночі атакували Україну з допомогою БПЛА та двох ракет. Збито 7 «шахедів»

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 14 листопада війська РФ атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

«Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) зафіксовано пуски 9 ударних БПЛА Shahed-136/131. Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БПЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

Дані по регіонах уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала загалом 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснила 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових та населених пунктах.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.