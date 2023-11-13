ЗСУ: дві групи БПЛА рухаються в напрямку Вознесенська на Миколаївщині

Дві групи ударних безпілотників рухаються в напрямку Вознесенська на Миколаївщині, повідомили у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

«1-а група ударних БпЛА наближається до Вознесенська. 2-а група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку зараз перебуває на межі Миколаївської та Запорізької областей», – йдеться у повідомленні.

Перед цим військові повідомили про роботу ППО по російському БПЛА у Запорізькій області.

Станом на 23:20 повітряну тривогу оголосили у Луганській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях. Жителів трьох останніх попередили про ракетну небезпеку.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.