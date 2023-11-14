Генштаб ЗСУ розповів про бойові зіткнення і атаки на фронті за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 14 листопада. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 80 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, де наші захисники відбили 6 атак. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, «безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 18 атак».

«На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки. На Шахтарському напрямку противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області», – кажуть українські військові.

Генштаб додає, що «Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Розпочалася шістсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.