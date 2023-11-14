У ISW пояснили, з чим пов’язані повідомлення РФ щодо «перегрупування» сил на Херсонщині

Російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ РФ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування російських військ на Херсонщині в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на східному березі Херсонської області. Про це йдеться в черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські сили навряд чи ухвалять якісь рішення оперативного рівня на основі обмежених повідомлень ЗМІ про російське перегрупування, проте, якщо повідомлення є частиною інформаційної операції, вони, найімовірніше, не зможуть ввести в оману українське командування», – йдеться в огляді.

Також аналітики вважають малоймовірним, що якесь зовнішнє джерело під виглядом міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію щодо «перегрупування» сил на лівому березі Херсонської області, як це припускали кілька російських джерел.

«Дуже малоймовірно, що стороння особа, представившись від міноборони Росії, могла б ввести в оману російські державні ЗМІ, вони тісно пов’язані з російськими державними органами», – йдеться в повідомленні.

ISW констатує: незалежно від причин і обставин таких «повідомлень», російський медіа-простір досі не згуртувався навколо єдиної лінії про те, що відбувається на лівому березі Дніпра – «будь-який перегин ситуації там може викликати інформаційний шок», як було з відступом росіян із Харківської області у вересні 2022 року.

13 листопада російські державні інформагенції ТАСС і «РИА Новости» повідомили з посиланням на міністерство оборони РФ про «перегрупування» російських сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, але невдовзі заявили, що це повідомлення «анульоване». У ЗСУ назвали це «інформаційними вкидами» російських ЗМІ та «елементами ведення бойових дій».