Житель Сумщини поранений через російський обстріл – прокуратура

Російські війська обстріляли Сумську область опівдні 15 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора.

Під обстріл потрапило місто Середина-Буда Шосткинського району.

«Внаслідок обстрілу місцевий житель отримав поранення, пошкоджено лінію електропередачі, уламками посічено фасади приватних будинків», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Згодом матеріали справи передадуть обласному управлінню Служби безпеки України.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.