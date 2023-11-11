Двоє чоловіків загинули внаслідок обстрілу РФ дороги на Сумщині – ОГП

Двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, загинули внаслідок обстрілу російськими військами дороги на Сумщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 11 листопада 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв автомобільну дорогу між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки окупантів загинуло двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.