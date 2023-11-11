Пошкоджені 18 житлових будинків, підприємство – уточнені дані про наслідки ранкового удару РФ по Київщині

У Київській обласній військовій адміністрації уточнили наслідки ранкового удару Росії по Київщині.

«Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею і внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади. Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає.

Як повідомляли в міській військовій адміністрації, зранку 11 листопада сили РФ запустили балістичну ракету «Іскандер» по Києву, її збили на підльоті до столиці.

Київська обласна військова адміністрація (КОВА) зазначала, що після нічної атаки дронів сили РФ ударили по регіону балістичними ракетами, і що одному з районів області «дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами». Повідомляли про пошкодження п’яти приватних житлових будинків.

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом була оголошена повітряна тривога. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, ймовірно, сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ. Згодом інформацію про застосування російськими військовими балістичних ракет під час атаки на столицю підтвердив й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше, станом на вечір 10 листопада, значна частина території України була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники. Вранці 11 листопада стало відомо про збиття 19 із них.