Удар по Київщині балістикою: ракети влучили в поле, пошкоджені будинки, вибиті вікна – влада

Зранку 11 листопада сили РФ запустили балістичну ракету «Іскандер» по Києву, її збили на підльоті до столиці, йдеться в повідомленні міської військової адміністрації. Водночас, влада Київщини розповіла про наслідки ударів по області балістичними ракетами.

За даними міської військової адміністрації, приблизно о 8:00 в сторону Києва була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними, типу «Іскандер».

До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони «знищили її на підльоті до столиці». Руйнувань та постраждалих немає, уточнили в КМДА.

При цьому Київська обласна військова адміністрація (КОВА) зазначає, що після нічної атаки дронів сили РФ ударили по регіону балістичними ракетами. В одному з районів області «дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами», каже місцева влада.

За даними КОВА, влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

«Проте вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств», – підсумували в КОВА.

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що, ймовірно, сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ. Згодом інформацію про застосування російськими військовими балістичних ракет під час атаки на столицю підтвердив й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше, станом на вечір 10 листопада, значна частина території України була охоплена повітряною тривогою. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у повітряний простір України зайшли запущені силами РФ ударні безпілотники.

Військові застерегли жителів південних, східних, центральних і частково північних областей щодо небезпеки. Громадян закликали перебувати в укриттях.

За даними українських військових, у ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА та керованими авіаційними ракетами. Загалом було випущено шість безпілотників типу Shahed-136/131, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. ЗСУ знищили п’ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.