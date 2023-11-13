Через російські обстріли Херсонщини постраждали 17 людей – ОВА

Через російські обстріли Херсонщини постраждали 17 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З ранку і до вечора окупанти криють вогнем мирні населені пункти регіону. Наразі відомо про 17 постраждалих. Наймолодша травмована – двомісячне немовля. Зараз дівчинка перебуває у лікарні з вибуховою травмою голови середнього ступеня тяжкості. Її дідуся вбила Росія, а за життя мами продовжують боротися лікарі», – написав він у телеграмі.

Прокудін уточнив, що через російський обстріл центру Херсона загинули двоє людей, ще десятеро поранені, у Бериславі також двоє людей поранені.

Раніше у МВС повідомили, що сили РФ вдарили у Херсоні по автівці з цивільними, в якій перебувало немовля. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. У відомстві додали, що чоловік, який був за кермом, загинув, ймовірно, це 64-річний дідусь дитини.

Згодом у поліції повідомили, що кількість травмованих внаслідок обстрілу російськими військовими по середмістю Херсона зросла до 9 людей.

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У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.