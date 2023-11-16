У ЗСУ кажуть, що сили ППО знищили 16 із 18 запущених армією РФ «шахедів» та одну ракету Х-59

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що напередодні ввечері та цієї ночі війська РФ вчергове здійнили повітряну атаку на Україну.

«У ніч на 16 листопада рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ) 18-ма ударними БПЛА типу Shahed. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 16 ворожих безпілотників. Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи. Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300», – йдеться в повідомленні.

Попередньо без жертв і постраждалих, додали військові.

Водночас сьогодні вранці системи протиповітряної оборони працювали на Хмельниччині. Як повідомили військові, там було попередження про загрозу ударних БПЛА.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи повітряну атаку війьк РФ, сказав: «Долетіли і до західних регіонів. Зокрема знищувати їх почали на півдні. Успішно працювала протиповітряна оборона і там... Старокостянтинів під увагою ворога пильною завжди. Ви бачите що саме в цьому напрямку летить багато БПЛА. Ще ракета Х-59 була на Полтавщині знищена ввечері десь близько 9-ї вечора».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.