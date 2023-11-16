Плацдарм ЗСУ на Лівобережжі. Звільнення Фаріон. Довгі тривоги через МІГ

Плацдарм ЗСУ на Лівому березі Дніпра на Херсонщині

Окупаційна влада Херсонщини підтверджує перебування українських військових на території Лівобережжя. Про це, зокрема, повідомив, так званий губернатор регіону від Росії Володимир Сальдо.

Чи означає це те, що найближчим часом ЗСУ може звільнити Лівобережжя і чи відбуваються там бої зараз?

Фаріон проти Львівського Політеху і СБУ

Ірина Фаріон готує позов до Львівської політехніки через її звільнення. Про це мовознавиця написала у своєму телеграмі. Розірвати договір з Фаріон адміністрація закладу вирішила напередодні на тлі студентських протестів та порушеної кримінальної справи СБУ проти Фаріон.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Чого вимагають волонтери від уряду?

Ввезення гуманітарної допомоги за новими правилами: українські волонтери та європейські фонди закликають Зеленського і Шмигаля призупинити або відтермінувати нову постанову Кабміну, яка запрацює із 1-го грудня, і передбачає додаткову звітність і реєстрацію волонтерської допомоги в єдиній електронній системі. Мовляв, через це може постраждати забезпечення для ЗСУ. Далі поговоримо більше.