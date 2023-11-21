У Повітряних силах уточнили, звідки і чим РФ атакувала Україну вночі

У ніч на 21 листопада російські війська атакували Україну 10 ударними безпілотниками типу Shahed, чотирма керованими ракетами С-300 й однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К», повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За повідомленням, безпілотники російські сили запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), керовані ракети С-300 – на Донецькому напрямку, а «Іскандер-К» – з району Джанкою в окупованому Криму.

«У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил знищено дев’ять ворожих безпілотників Shahed-131/136 й одну крилату ракету «Іскандер-К». Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що війська РФ запустили по Україні 11 дронів (10 з яких, за даними ГШ, збили), чотири ракети С-300 і один «Іскандер-К».

У ніч на 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські військові розпочали чергову атаку з використання іранських безпілотників типу «Шахед». Тривогу оголошували в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.