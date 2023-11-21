Генштаб про нічний удар РФ: сили ППО збили 10 «Шахедів» і крилату ракету

У ніч на 21 листопада російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» й 11 ударних дронів типу Shahed-136/131, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Силами й засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» і 10 ударних БпЛА. Руйнувань і пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в ранковому зведенні.

У командуванні також повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень.

«Ворог завдав п’ять ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку загарбники вели штурмові дії в районах Синьківки і східніше від Петропавлівки Харківської області, де українські військові відбили 10 атак.

«На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки і східніше від Південного Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області», – заявили у командуванні.

За повідомленням, на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. «Наші воїни стійко тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки і Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак», – зауважили в Генштабі.

Крім того, за повідомленням, українські військові минулої доби відбили атаки сил РФ на Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

У ніч на 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські військові розпочали чергову атаку з використання іранських безпілотників типу «Шахед». Тривогу оголошували в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.