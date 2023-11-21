Сирський: біля Бахмута тривають «важкі бої», на Лиманському напрямку РФ стягує резерви

Поблизу Бахмута на Донеччині тривають «важкі бої», повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників із позицій у районі Кліщіївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці, так і в живій силі», – написав Сирський у телеграмі в ніч на 21 листопада.

За його словами, для штурмів українських позицій на усіх напрямках загарбники продовжують використовувати підрозділи «Шторм z», «Шторм v», сформовані з ув’язнених і військових штрафників.

«На Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії. Намагається вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ. Наші захисники відбивають всі спроби на даному напрямку. На Лиманському напрямку ворог стягує резерви і проводить перегрупування, щоб підготуватися до продовження атакувальних дій», – додав Сирський.

Напередодні начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив, що сили РФ на Бахмутському напрямку намагаються повернути втрачені позиції. За його словами, «ситуація динамічна, але контрольована».

Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада заявило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському й Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої. У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що з настанням холодної зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту. Українські військові заявляли, що очікують, нової хвилі штурму Авдіївки з боку військ РФ.

Водночас американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили контратакували поблизу Авдіївки на Донеччині і здійснили «підтверджене просування» 19 листопада.

Ввечері 20 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.